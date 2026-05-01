鼠径ヘルニアは成人男性に多く見られる疾患です。今回は、神戸日帰り外科そけいヘルニアかずクリニックの藤木和也先生に、鼠径ヘルニアとはどのような病気なのかや、原因などについて詳しく解説していただきました。 監修医師：藤木 和也（神戸日帰り外科そけいヘルニアかずクリニック） 島根大学医学部医学科卒業。その後、徳島県立中央病院や明石医療センター、Gi外科クリニックなどで経験を積む。2023年8月より京