今季2度目のレッドカードで“シーズン終了”となったドイツ生まれの韓国代表MFイェンス・カストロップ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）は、すでに北中米ワールドカップに目を向けているようだ。【写真】日本人選手、韓国Kリーグで“後ろから体当たり”され脊椎負傷ボルシア・メンヒェングラートバッハは4月29日（日本時間）、カストロップがドイツサッカー連盟（DFB）の賞罰委員会から3試合の出場停止処分を受けたと発表し