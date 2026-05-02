夫婦ともに働き、家事・育児を平等に分担する「共働き世帯」は今や珍しくありません。では、妻が先に亡くなってしまった場合、夫は「遺族年金」を受け取れるのでしょうか。実は、妻の遺族年金については男性だからこそ直面してしまう「シビアな現実」があります。妻を失ったある男性の事例と、遺族年金制度の問題点について、社会保険労務士でもあるOne Asia法律事務所の古田雄哉弁護士に詳しく聞きました。（執筆／ライター岩田