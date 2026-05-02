パリ・サンジェルマン（PSG）が展開する体験型ポップアップスペース「ICI C’EST PARIS LA MAISON（イシ・セ・パリ・ラ・メゾン）」が、ゴールデンウィーク（GW）中の5月2日（土）から5日（火・祝）までの4日間限定で東京・渋谷の「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」に展開される。オープン前日にあたる5月1日には内覧会が行われ、PSGのレジェンドでもある元ナイジェリア代表のジェイ＝ジェイ・オコチャ氏が参加し、オープニングセレモ