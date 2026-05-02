【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮が、5月2日に発売される『日経エンタテインメント！』2026年6月号の表紙に登場する。 ■「今回はまず自分がうれしかった」（目黒蓮） 本誌では、公開中の主演映画『SAKAMOTO DAYS』を通して自身が掴もうとしていること、欲していることなどについて語っている。 タイトルは「目黒蓮をぶっ壊せ」。アクションとコメディ要素が色濃い『SAKAMOTO DAYS』は、“静”の