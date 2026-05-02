― ダウは152ドル安と反落、イラン情勢を巡る不透明感続く、アップル好決算でナスダックは連日最高値 ― ＮＹダウ 49499.27 ( -152.87 ) Ｓ＆Ｐ500 7230.12 ( +21.11 ) ＮＡＳＤＡＱ 25114.44 ( +222.13 ) 米10年債利回り4.369 ( -0.003 ) ＮＹ(WTI)原油101.94 ( -3.13 ) ＮＹ金 4644.5 ( +14.9 ) ＶＩＸ指数16.99 ( +0.10 ) シカゴ日経225先物 (円建て)5943