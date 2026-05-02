阪神は甲子園の巨人戦で開幕から3戦全敗中。今季4勝0敗1分けと無傷の土曜日で一矢を報いるか。通算100セーブに王手のドリスは25年7月の阪神復帰以降、甲子園では14試合、13回2/3連続で無失点を継続中。僅差でリードの最終回を待ちたい。なお、ドリスが伝統の一戦でセーブを挙げれば19年5月30日の甲子園以来7年ぶり。38歳3カ月の100セーブ到達なら、93年大野豊（広）の37歳7カ月を更新する最年長記録になる。