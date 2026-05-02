勝利への執念を感じる一試合だった。日本ハムは1日、オリックスに5―1で逆転勝ち。この日はロッテが敗れたため、最下位脱出に成功した。試合後に新庄監督は「選手に聞いてあげて」と球団を通じてコメント。詳細を本人の口から聞くことはできなかったが、明らかにこれまでの戦い方と変化を感じた。まずは2点リードの4回1死一、三塁。万波に対し、1ストライクからセーフティースクイズ（記録は内野安打）を敢行した。まだ試合は