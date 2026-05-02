◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）右翼から左翼に強風が吹いていた。風向は浜風と同じだが、相当に強く、冷たかった。5月のメイストーム（春の嵐）か。寒い夜だった。左翼席後方には満月前夜の丸い月が上がっていた。寒さのなか、2点ビハインドの9回裏を迎えても甲子園の阪神ファンは席を立たずに残っていた。3番からの打順で反撃を期待したが、クリーンアップトリオはそろって凡退し、阪神は敗れた。「