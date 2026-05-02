Samsungは2026年のフラッグシップ機・Galaxy S26シリーズにおいて、一部のモデルのチップに自社製のExynosを復活させましたが、Ultraモデルについては全世界でSnapdragonを維持しました。 いずれGalaxy SシリーズのすべてがExynosに移行するかもしれないという噂が流れる中、少なくとも2027年の最上位モデル「Galaxy S27 Ultra」に関しては、引き続きSnapdragonを採用することを示唆する手がかりが浮上しています。 これ