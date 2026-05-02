これは筆者自身の体験です。キッチンでランチの準備をしていると、息子が手伝いたいと言ってきました。普段から料理に興味を示していた息子に頼み、初めて料理のお手伝いをさせることに。しかし、その中で少しの油断から危険な場面が……。息子とのやり取りを通じて、安全に配慮しながら成長を見守る大切さを実感した出来事です。 うちの息子、料理に挑戦！ キッチンでお昼ご飯の準備をしていると、息子が突然「ママ、僕も手