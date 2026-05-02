今年9月に開幕する「アジア大会」。数ある競技の中でも注目は、コンピューターゲームで対戦する競技「eスポーツ」！見どころを名古屋のプロプレーヤーに聞きました！ 【写真を見る】10歳でアジア大会代表内定!? ｢リアルスポーツに負けていない｣ 注目競技eスポーツの魅力【アジア大会 愛知･名古屋】 世界のゲームファンが注目する「eスポーツ」。格闘ゲームや