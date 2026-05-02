女優・山本ひかるが1日、自身のインスタグラムで出産したことを報告した。24年1月に結婚を発表し、1月1日に妊娠を公表していた。 【写真】愛らしすぎる母娘ぎゅっと包み込むような愛あふれる抱っこ 山本は「すこし前にはなりますが、無事、元気な女の子を出産しました」と、赤ちゃんを抱っこするショットをアップ。「ベビードレスは、私も弟も着用したものこれからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」とつづ