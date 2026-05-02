東京大大学院で博士課程履修中のフリーで活躍中の根本美緒アナウンサー(47)が4月30日、自身のインスタグラムを更新。「なんとか、完成した。。。」と博士論文を書き終えたことを報告した。 【写真】奇跡の47歳！疲れたスッピンなのに可愛すぎる♡ 「あぁ1時だまた…10時を目標にしてたんだけどw」と論文を書いたパソコンの前でピースする写真をアップ。「今日までに目処をと思ってたのでよかったけど