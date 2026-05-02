東京VのDF林尚輝が古巣・鹿島戦を振り返った百年構想リーグで首位を走る王者・鹿島アントラーズに、東京ヴェルディが初めて90分間で黒星をつけた。先制点を許しながらも、怒濤の連続ゴールで2-1の逆転勝ちをもぎ取った一戦で最終ラインを統率した林尚輝が、古巣・鹿島のファン・サポーターから浴びせられたブーイングを笑顔で歓迎した理由に迫った。（取材・文＝藤江直人）前半のキックオフを直前に控えたロッカールームに、ブ