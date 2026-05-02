科学者に知られている中で最大の野生チンパンジー集団が2つに分裂したことが分かりました。力を持っていたと考えられるオスの死後、同族同士の殺し合いに発展したとのことです。Lethal conflict after group fission in wild chimpanzees | Sciencehttps://www.science.org/doi/10.1126/science.adz4944First Clearly Documented Split in World’s Largest Known Chimpanzee Community Leads to Deadly Violence - UT Austin News