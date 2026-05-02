◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）巨人・船迫大雅投手（２９）が２番手で大きな仕事を果たした。歴代２位タイの日米通算２０３勝目を懸けて先発した田中将が６回、１死満塁のピンチを招いて降板。３点リードで火消しを託された。代打・前川には７球勝負の末に押し出し四球を与えたが、続く２番・福島を低めスライダーで二ゴロ併殺。「ゼロで抑えるのが理想でしたけど、すぐ切り替えて『これ以上（点は）