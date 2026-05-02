プロボクシング世界スーパーバンタム４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝と、無敗の３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が激突するスーパーファイトは２日、東京ドームでゴングを迎える。３２戦無敗の両選手の試合の行方は？本紙評論家で元ＷＢＣ世界バンタム級王者の山中慎介氏（４３）が、展開予想、そして勝敗の行方を占った。××××いよいよスーパーファイトがゴングを迎