タレント・紗栄子の長男で、モデルの長男・道休蓮（１８、どうきゅう・れん）が撮影ショットを披露した。２日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＮｏｗｌｉｖｅｏｎＮＹＬＯＮ．ＪＰ『３６５ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ』」とファッション誌の企画に登場したことを伝えた。ふわふわのホワイトコーデでポーズを取り、多くの「いいね！」が集まっている。紗栄子はダルビッシュ有（現大リーグ・パドレス所属）との間に