フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんは１日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」でヤクルトが１６―５ＤｅＮＡを破った一戦で丸山和郁外野手ロ野球７８度目のサイクル安打を達成したことを紹介した。丸山を「すごかったねぇ」と絶賛した徳光さんは、首位・阪神とゲーム差なしに迫ったヤクルトを「強いよね」と驚