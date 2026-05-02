記事ポイント1865年創業スイスブランドREUGEの日本初旗艦店が東京・虎ノ門にオープントラディショナルモデル434,500円〜、廃番品は1万円台からの幅広い価格帯グランドオープン記念で先着20名にオリジナルトートバッグ＆タンブラーセットをプレゼント1865年創業のスイス・ラグジュアリーオルゴールブランドREUGE（リュージュ）の日本初旗艦店「REUGE TOKYO（リュージュ トーキョー）」が、2026年4月22日（水）に東京都港区虎ノ門に