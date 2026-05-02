9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、5月2日発売のエンタメ専門誌『日経エンタテインメント！』2026年6月号（日経BP社）の表紙に登場する。公開中の主演映画『SAKAMOTO DAYS』を通して自身がつかもうとしていること、欲していることなどについて語っている。【写真】きれいな横顔…！新CM撮影中の目黒蓮タイトルは「目黒蓮をぶっ壊せ」。アクションとコメディ要素が色濃い『SAKAMOTO DAYS』は、“静”のイメージが強い目黒にと