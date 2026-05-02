同じN700系でも違う顔東海道・山陽新幹線のN700系は2007（平成19）年に製造が始まり、2013（平成25）年に改良型のN700A、2020（令和2）年にフルモデルチェンジ車両のN700Sへと進化を重ねてきました。【ハイレベル】N700系7000番台の車内を見る（写真）N700系は、500系で実現した最高速度300km/h運転と、700系と同じ定員を両立し、それまでの新幹線には見られなかった高い起動加速度、曲線走行時の車体傾斜システムを搭載した完