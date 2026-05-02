◆米大リーグレッドソックス―アストロズ（１日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）右腕疲労で負傷者リスト（ＩＬ）入りしているアストロズの今井達也投手が、早ければ５日（日本時間６日）、傘下３Ａシュガーランドでの本拠アルバカーキ戦で、２度目のリハビリ登板を行うことになった。エスパダ監督が、試合前のメディア対応で「火曜日（５日）か水曜日（６日）に投げる」と明かした。今井は今回の遠征に