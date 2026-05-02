はしかに感染し、病院で手当てを受ける子ども＝4月27日、バングラデシュの首都ダッカ（ロイター＝共同）【ダッカ共同】バングラデシュで、はしかが急拡大している。地元メディアによると3月15日から5月1日までに、はしかや関連が疑われる症状によって計280人が死亡した。多くが子どもで、感染疑い例は3万8千人以上。世界保健機関（WHO）は、国境を接するインドやミャンマーでも感染が広がる恐れがあるとしている。デーリー・ス