【エルサレム共同】ロイター通信は1日、米国がパレスチナ自治区ガザの停戦監視のためイスラエルに設置した「軍民調整センター」を閉鎖して再編する見通しだと伝えた。ガザ派遣が計画されている国際安定化部隊に任務を引き継ぎ「国際ガザ支援センター」に衣替えする見通しだとしている。イラン攻撃開始後、ガザ和平計画に対する米国の関与が低下していると指摘されている。米主導の暫定統治機関「平和評議会」はX（旧ツイッター