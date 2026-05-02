フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では１日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」で徳光さんが大ファンの巨人が阪神に敵地甲子園で５―３で勝利したことを紹介した。試合では巨人・田中将大投手が６回途中３失点、移籍後最多となる８奪三振の粘投で、今季３勝目を挙げた。日米通算２０３勝となり、黒田博樹に並ぶ歴