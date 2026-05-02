「誰にも言ってなくて……」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が、第1子、第2子となる双子の誕生を生報告した――。マヂカルラブリー・村上○子供に興味がなかった村上だったが…2022年に妻でタレントとしても活動するいとくとら(いくら)と結婚した村上。4月30日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)で、「ちょっとお話がありまして……」と意味深に切り出し、「村上さ