● バラバラに並んだ漢字4文字を、正しい順番に並び替えて「四字熟語」を完成させよう! 頭の中で漢字を組み替えながら、ぴったりハマる言葉を見つけてみて。【問題】正しい四字熟語は?大人でも意外と迷うこの問題、すぐに解けますか?――正解は次のページで! 意外と間違える人が多い問題です▶こっちはできる? 脳トレクイズにも挑戦!● 正解はこちら! ○【答え】右往左往「右往左往」……どうしていいかわからず、あちこち動