月曜日のこと、緊急地震速報が札幌のホテルのエレベーターに乗ったところで鳴りました。久々に聞くこの音は気持ちの良いものではないですが、危険を知らせるにはこの響きなのでしょう。速報から約15秒ほどしてグラグラと揺れたのですが、震源地に近い浦河に向かうところだったので、情報収集しながら車を走らせ、3時間ほどで何事もなく浦河のBTCに到着しました。ただ牧場で聞くとそれほどでもなかった様子で一安心。聞くと地