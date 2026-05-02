都市と地方では、当たり前の風景や設備が大きく異なることがあります。普段見慣れていないものほど、「何に使うものなのか」判断に迷うことも少なくありません。今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、ドライブ中に都会出身の同乗者が思わず勘違いしてしまった、田舎ならではの“ある設備”にまつわるエピソードです。見た目はそれっぽいのに、実はまったく違う用途でした。ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。○本当にあ