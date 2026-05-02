メ～テレ（名古屋テレビ） 2日、岐阜市の住宅で火事がありこの家に住む60代の男性が死亡しました。 警察によりますと2日午前1時ごろ岐阜市大宝町の住宅で「3階建ての建物の2階から出火」と通報がありました。 消防車など10台が駆けつけ火は約1時間15分後に消し止められましたが鉄骨3階建て住宅の一部が燃えました。 この家には家族4人が住んでいて3階の部屋にいた岩田守正さん（68）が意識不明の状態で見つかり