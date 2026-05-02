ラグジュアリーアクセサリーブランドJIMMY CHOOから、芸術性あふれる新作コレクション「フロム・ザ・アトリエ」が登場。四季の美しさをテーマにした特別な「BON BON」バッグは、クラフツマンシップと創造性が融合した唯一無二の存在です。持つだけで心が高鳴るような、まるでアートピースのようなバッグに注目です♡ 四季を表現した芸術的バッグ ペーパーアーティス