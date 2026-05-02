パドレスは４月３０日（日本時間５月１日）、ペトコパークで球団主催のチャリティーイベント「ＤｉｎｎｅｒｏｎｔｈｅＤｉａｍｏｎｄ」を開催。選手たちがドレスアップして登場し、ファンを沸かせた。タティスは黒のセットアップにオシャレなメガネをかけて登場。マチャドはヤイニー夫人と一緒に笑みを浮かべ、特別なコーデもビシッと決まっている。ファンからは「モレホーンの奥さんが美しい」「タティスはかっこいい