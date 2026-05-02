将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦挑戦者決定戦が5月1日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、服部慎一郎七段（26）が羽生善治九段（55）を破り、藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を獲得した。大逆転劇で自身初のタイトル挑戦を決めた気鋭に、ファンからは祝福と歓喜の声が上がった。【映像】グラフに注目…大逆転で挑戦権を獲得した瞬間羽生九段のタイトル獲得100期挑戦がかかる大一番でもあった