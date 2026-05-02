アメリカ国防総省はドイツに駐留するアメリカ軍のうち、およそ5000人を撤退させると明らかにしました。国防総省は1日、ドイツに駐留するおよそ3万5000人のアメリカ軍部隊のうち、およそ5000人を撤退させるようヘグセス国防長官が命じたと明らかにしました。国防総省のパーネル報道官は、撤退の理由を「ヨーロッパにおける戦力配置の徹底した見直しの結果だ」とし、今後、半年から1年の間に完了する見通しだとしています。ドイツに