30年続いた婚姻生活にピリオドを打った雅美さん（仮名・56歳）。財産分与で1,200万円を手にしたものの、地方都市での一人暮らしは想像以上に厳しく、派遣社員としての収入は日々の生活費や社会保険料の支払いで消えていきます。資産を取り崩していくことへの不安を感じるなか、FPへの相談をきっかけに「お金の使い道」を見直すことになります。将来の不安を抱える50代女性が、どのようにして安心を取り戻したのか。50代以降の資産