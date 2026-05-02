食卓に並ぶ日も近いかもしれません。養殖では珍しいある魚を広めようと岡山市の企業が取り組んでいます。その名も「桃太郎フィッシュ」。いったいどんな魚なのでしょうか。 【写真を見る】陸上養殖の「桃太郎フィッシュ」刺身もOK衝撃のその正体は【岡山】 刺身でもおいしくいただけるというが…本当なのか 華麗な手さばきで調理されていく赤身がかった、こちらの魚が「桃太郎フィッシュ」です。岡山市中区の飲食店では今年