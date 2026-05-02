お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が1日、自身のインスタグラムを更新。第2子妊娠中の西野は、夫・山本と長女・にこりちゃん（1）と家族3人で撮影された、笑顔あふれるマタニティフォトを公開した。【写真】「みきちゃんのお腹が小さく見えます」親子3人での笑顔あふれるマタニティフォトを披露した西野未姫＆山本圭壱西野は「家族3人でマタニティーフォトの撮影をしました