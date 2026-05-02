元HKT48の松本日向の1st写真集『ちょうどいい。』の電子版が、4月28日に発売された。あわせて、未公開カットのみで構成されたデジタル限定写真集2冊も同時リリースされた。【デジタル限定】松本日向が泡風呂にぷかぷか松本日向は、HKT48卒業後はタレントとして活動し、現在はボートレース関連の仕事でも活躍の幅を広げている。今回電子化された『ちょうどいい。』は、2025年12月に発売された自身初の写真集で、ベトナムで撮影