犯罪被害にあったとき、あなたの会社は守ってくれますか―「被害回復のための休暇制度」が問いかけるもの 犯罪や事故はある日突然、自分にまったく非が無くても起こりえる。日常が一瞬で壊され、その瞬間から「犯罪被害者」と呼ばれる。 ニュースの中の遠い出来事のように思えても、いつ自分や家族、大切な人がその立場になるか分からない。 被害者本人はもちろん、その家族もまた心身を傷つけられ、日常生活は一