5月1日（現地時間4月30日）、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第6戦が行われた。ウェスタン・カンファレンス3位シードのデンバー・ナゲッツは、同6位のミネソタ・ティンバーウルブズに敗れ、2勝4敗でプレーオフ敗退となった。 2勝3敗と後がない状況で迎えた第6戦。相手はエースのアンソニー・エドワーズやドンテ・ディビンチェンゾ、さらにプレーオ