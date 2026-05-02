【プレミアリーグ第35節】(Elland Road)リーズ 3-1(前半1-0)バーンリー<得点者>[リ]アントン・シュタハ(8分)、ノア・オカフォー(52分)、ドミニク・カルバート・ルーウィン(56分)[バ]ルーム・チャウナ(71分)<警告>[リ]パスカル・ストライク(27分)、ジョー・ロドン(40分)、ドミニク・カルバート・ルーウィン(48分)、イーサン・アンパドゥ(75分)[バ]バシール・ハンフリーズ(35分)、ルーム・チャウナ(37分)、ハンニバル・