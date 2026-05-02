[5.1 プレミアリーグ第35節 リーズ 3-1 バーンリー]リーズは1日、プレミアリーグ第35節で降格確定済みのバーンリーと対戦して3-1の勝利を収め、残留の安全圏とされる勝ち点43に到達した。先発に再定着したMF田中碧は72分間のプレーとなり、チームのパスワークに絡みながら3点目に繋がるシュートも放った。先制を狙うリーズは前半8分、MFアントン・シュタハが中央右寄りで縦パスを受けると、ゴールまで距離があるところから左足