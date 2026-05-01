ニキビが落ち着いたあとも残ってしまう「ニキビ跡」。本当に治るのか、不安に感じている人も多いのではないでしょうか？ ニキビ跡は原因やタイプによって治療法が大きく異なります。そこで、ニキビ跡はどこまで改善が期待できるのか、原因別の治療戦略と、効果を高める考え方について、新宿Ladies&Gentlemen美容クリニック 統括技術顧問の今井一臣先生に聞きました。 ※2026年3月取材。 監修医師：今井 一臣（新宿