映画監督 黒澤明の3人の孫たちが、共同で新ブランド「黒澤衣裳」を始動した。公式オンラインストア限定で販売している。あわせて、「ポータークラシック（PORTER CLASSIC）」とコラボレーションした台本カバー「AKIRA KUROSAWA SCRIPT COVER」を発表。7月7日からPORTER CLASSIC CINEMAおよび黒澤衣裳ECサイトで取り扱う。【画像をもっと見る】同ブランドは、黒澤明の長女である衣裳デザイナー黒澤和子の「いつか、自由にデザイ