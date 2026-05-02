2日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比24.5ポイント安の3696.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3934.55ポイントボリンジャーバンド3σ 3861.67ポイントボリンジャーバンド2σ 3788.78ポイントボリンジャーバンド1σ 3744.00ポイント一目均衡表・転換線 3734.30ポイント5日移動平均 3728.73ポイント1日TOPIX現物終値 37