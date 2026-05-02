2日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比25ポイント安の747ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 844.49ポイントボリンジャーバンド3σ 817.35ポイントボリンジャーバンド2σ 790.22ポイントボリンジャーバンド1σ 771.25ポイント1日東証グロース市場250指数現物終値 765.00ポイント一目均衡表・転換