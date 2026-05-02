（宮永キャスター）「春の門出を祝うような青空が広がる札幌市内。きょうは小学校の入学式です。ピカピカの１年生たちが真新しいランドセルを背負って新生活をスタートさせます」札幌の小学校で４月８日、入学式が開かれました。色とりどりのランドセルを背負った新１年生。そのランドセルも最近は随分、おしゃれになりましたよね。 道民はいつまでランドセルを使っていたのか？大調査！ （宮永キャスター