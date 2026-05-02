この記事をまとめると ■トヨタ・ランドクルーザーFJがタイ市場にデビューした ■タイでは中国勢もタンク300やV23でラグジュアリーSUV攻勢を強化している ■タイでは富裕層に向けた車種の市場が拡大すると予想されている ハードオフローダースタイルのSUVが人気のタイ 第47回バンコク国際モーターショー（以下BIMS／2026年3月25日〜4月5日開催）にて、トヨタ・ランドクルーザーFJの市販モデルがタイでデビューした。価格は126万9